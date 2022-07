Telescopio Webb | immagini svelano epoca ignota dell' universo

(Di martedì 12 luglio 2022) Una nuova finestra su un'sconosciuta, che per la prima volta permette di vedere le prime stelle e le galassie piu' antiche: e' questo il significatoe primecatturate ...

... che per la prima volta permette di vedere le prime stelle e le galassie piu' antiche: e' questo il significato delle prime immagini catturate dal piu' potente dei telescopi spaziali, James12 ..."Vaccini mRna saranno usati per Zika"/ Cavaleri (Ema): "Utili anche contro influenza"SPAZIALE JAMES: COSA HA RIPRESO Ilspaziale Jamesha ripreso anche la Nebulosa ad ...Una nuova finestra su un'epoca sconosciuta dell'universo, che per la prima volta permette di vedere le prime stelle e le galassie piu' antiche: ...Le immagini dal telescopio spaziale nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia spaziale canadese (Csa). La prima è di un pianeta distante 1150 anni luce ...