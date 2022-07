Taxi, verso un nuovo stop in tutta Italia dopo la pubblicazione dell’inchiesta Uber files: “Vogliamo chiarezza e trasparenza” (Di martedì 12 luglio 2022) nuovo stop dei Taxi in tutta Italia. Come si apprende da alcuni rappresentanti nazionali della categoria, dopo l’ultimo sciopero di 48 ore della scorsa settimana, il servizio Taxi si sta spontaneamente fermando in tutta Italia in risposta alla pubblicazione dell’inchiesta Uber files, che fa luce sui metodi con cui il co-fondatore Travis Kalanick intendeva far diventare l’azienda un leader del settore trasporti. I tassisti protestano da settimane contro l’articolo 10 del Ddl concorrenza “a difesa del servizio pubblico”. Piazza del Plebiscito a Napoli è stata occupata da circa 500 Taxi ed è stato esposto uno striscione di protesta contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)deiin. Come si apprende da alcuni rappresentanti nazionali della categoria,l’ultimo sciopero di 48 ore della scorsa settimana, il serviziosi sta spontaneamente fermando inin risposta alla, che fa luce sui metodi con cui il co-fondatore Travis Kalanick intendeva far diventare l’azienda un leader del settore trasporti. I tassisti protestano da settimane contro l’articolo 10 del Ddl concorrenza “a difesa del servizio pubblico”. Piazza del Plebiscito a Napoli è stata occupata da circa 500ed è stato esposto uno striscione di protesta contro ...

