StarLink arriva anche in mezzo all’Oceano grazie alla nuova versione per Navi e Yatch

Leggi su computermagazine

(Di martedì 12 luglio 2022) SpaceX ha ampliato ancora di più il suo servizio migliorandolo di tanto, e non poco come potremmo pensare: ora come ora vorrebbe espanderlo in modo tale chei mezzi di trasporto marittimi abbiano la possibilità di far uso di questa tecnologia avanzata. Ma quando si dovrebbe attuare un progetto del genere? Vediamo cosa ci dice l’azienda spaziale americana. Immaginate di essere in vacanza e di far uso di una connessione del genere – Computermagazine.itSpaceX, in questi giorni, sta migliorato la sua offerta di connettività Internet satellitare, e per farlo ha preso in esame un nuovo genere di connessioni che potrebbe essere applicata sia sui veicoli che sui velivoli, rendendo maggiormente efficace questa attività. Come sia possibile? Beh, è piuttosto ovvio se ci pensiamo: sarà sufficiente far utilizzo della ...