Spese folli e abiti riciclati: Kate Middleton vince Wimbledon (Di martedì 12 luglio 2022) Lo straordinario susseguirsi di look di Kate Middleton al torneo di Wimbledon è terminata, ma non senza momenti di stile memorabili. Affidandosi ai suoi stilisti di riferimento, La Duchessa di Cambridge è riuscita a ricreare uno stile elegante e di forte impatto. Con dettagli che richiamavano look del passato di Lady Diana e diversi pezzi "riciclati" da eventi degli ultimi mesi, Kate Middleton segna una serie di ace e si aggiudica il primo posto in fatto di stile. Il trionfo del brand Alessandra Rich La Duchessa ha una nuova ossessione, e si chiama Alessandra Rich. L'etichetta inglese dallo stile bon-ton, un estetica che si ispira agli anni '80 e una buona reputazione tra le celebrity, è il nuovo passe-partout di Kate Middleton.

