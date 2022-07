Siccità: Enel, 'continua impegno per mitigare impatto emergenza su territorio' (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug.(Adnkronos) - "Considerato il perdurare del grave ed eccezionale stato di Siccità, Enel, coerentemente con il suo ruolo di azienda sostenibile e pienamente integrata nei territori in cui opera, prosegue nel mettere in atto tutte le azioni concordate con gli stakeholder nazionali e locali con l'obiettivo di proseguire il rilascio di acqua a valle degli invasi nelle regioni maggiormente colpite dalla prolungata mancanza di precipitazioni". Lo scrive in una nota Enel, precisando: "Le azioni messe in campo hanno l'obiettivo di rendere disponibile la risorsa idrica per irrigare i terreni agricoli e per il fabbisogno di famiglie e imprese". Enel, fa sapere la società, è in costante contatto ed opera in coordinamento con tutti gli enti e le amministrazioni competenti per far fronte a questa situazione di ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 12 lug.(Adnkronos) - "Considerato il perdurare del grave ed eccezionale stato di, coerentemente con il suo ruolo di azienda sostenibile e pienamente integrata nei territori in cui opera, prosegue nel mettere in atto tutte le azioni concordate con gli stakeholder nazionali e locali con l'obiettivo di proseguire il rilascio di acqua a valle degli invasi nelle regioni maggiormente colpite dalla prolungata mancanza di precipitazioni". Lo scrive in una nota, precisando: "Le azioni messe in campo hanno l'obiettivo di rendere disponibile la risorsa idrica per irrigare i terreni agricoli e per il fabbisogno di famiglie e imprese"., fa sapere la società, è in costante contatto ed opera in coordinamento con tutti gli enti e le amministrazioni competenti per far fronte a questa situazione di ...

