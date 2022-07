Serie A, teste di porco nel suo studio: calcio sotto-choc, chi è quest'uomo (Di martedì 12 luglio 2022) Incredibile come possa ricevere un brutto gesto, specie se meno di due mesi fa ha centrato la promozione con il suo Lecce in Serie A. Il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, infatti, si è ritrovato due teste di maiale destinate proprio a lui, che nella vita di professione è un avvocato ma anche un professore universitario. Il numero uno del club pugliese ha così contattato le forze dell'ordine, che stanno procedendo con le ricerche. I resti dei due suini, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono stati ritrovati nei pressi dello studio legale e dell'abitazione. Non il primo presidente di A che riceve tali minacce Una scoperta inimmaginabile per lui che forse mai si sarebbe aspettato un atto intimidatorio così forte, violento e spregevole. Gli investigatori hanno intanto già avviato la indagini, per capire se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Incredibile come possa ricevere un brutto gesto, specie se meno di due mesi fa ha centrato la promozione con il suo Lecce inA. Il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, infatti, si è ritrovato duedi maiale destinate proprio a lui, che nella vita di professione è un avvocato ma anche un professore universitario. Il numero uno del club pugliese ha così contattato le forze dell'ordine, che stanno procedendo con le ricerche. I resti dei due suini, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono stati ritrovati nei pressi dellolegale e dell'abitazione. Non il primo presidente di A che riceve tali minacce Una scoperta inimmaginabile per lui che forse mai si sarebbe aspettato un atto intimidatorio così forte, violento e spregevole. Gli investigatori hanno intanto già avviato la indagini, per capire se ...

