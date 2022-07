Montesarchio | arrestati due fratelli | estorsione aggravata da metodo mafioso

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNelle prime ore della mattinata odierna, in, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di due, rispettivamente di anni 30 e 32, entrambi gravemente indiziati – allo stato delle indagini preliminari – per plurimi reati, in concorso e con l’aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite e di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dal reato di associazione di tipo, diconsumata e tentata, danneggiamento, porto di arma da taglio, minaccia e rapina perpetrati, il 28 ...

