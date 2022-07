Mondiali | il divieto per la prima volta | ecco quello che succederà

Leggi su chesuccede

La Coppa del Mondo 2022 in Qatar, non verrà ricordata solamente per la non partecipazione dell'Italia avvenuta per mano della Macedonia del Nord, ma anche perchè sarà il primo mondiale a disputarsi d'inverno e non durante il periodo estivo. Il Mondiale è il massimo torneo calcistico per squadre nazionali e viene disputato ogni 4 anni.