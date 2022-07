LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli punta azzurra, Rebagliati e Morello in semifinale nell’arco. In corso la finale di canoa maratona (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 16:10 PARACADUTISMO – Come già successo nei giorni scorsi le qualificazioni di paracadutismo stanno subendo un ritardo sull’orario di inizio. Vediamo se e quando potrà partire il round di qualificazione. 16:06 INLINE HOCKEY – E’ stata spostato alle 20.00 l’orario di inizio della finale per il settimo posto tra Svizzera e Lettonia. 16:03 canoa maratona – E’ partita la finale femminile dei World Games 2022! Forza Cecilia! 16:02 BOCCE – E’ in corso la qualificazione del Lyonnaise, con 6 atlete iscritte, tra cui la nostra Ilaria Gamba. Le prime quattro classificate avanzeranno ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 16:10 PARACADUTISMO – Come già successo nei giorni scorsi le qualificazioni di paracadutismo stanno subendo un ritardo sull’orario di inizio. Vediamo se e quando potrà partire il round di qualificazione. 16:06 INLINE HOCKEY – E’ stata spostato alle 20.00 l’orario di inizio dellaper il settimo posto tra Svizzera e Lettonia. 16:03– E’ partita lafemminile dei! Forza Cecilia! 16:02 BOCCE – E’ inla qualificazione del Lyonnaise, con 6 atlete iscritte, tra cui la nostra Ilaria Gamba. Le prime quattro classificate avanzeranno ...

