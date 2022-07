Le coppie vip che non pensavamo di vedere finire (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sono coppie che sembrano nate per stare insieme, ma a volte l'amore scompare anche per loro: chi lo avrebbe mai detto? Gli amori finiti dei vip nel 2022: chi l’avrebbe mai detto? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sonoche sembrano nate per stare insieme, ma a volte l'amore scompare anche per loro: chi lo avrebbe mai detto? Gli amori finiti dei vip nel 2022: chi l’avrebbe mai detto? su Donne Magazine.

Pubblicità

AnnaMariaCastel : @GirolamoMaggio Accade anche questo, ma di solito si fermano a un figlio e attendono che abbia almeno dieci anni, avviene tra coppie non vip - Donna37727968 : Mi spiace per i figli ! Comunque falliscono le coppie “normali” e si separano dopo pochi mesi . Figuriamoci i vip!… - Novella_2000 : Non solo Totti e Ilary: le 10 coppie vip che si sono dette addio e per cui non ci facciamo ancora una ragione - darveyfeels_ : e comunque la colpa di tutte queste separazioni di coppie vip è di Mari4 De Fil1ppi e della F4scino perché se loro… - K2srl1 : Ma tutte queste #coppie di #vip #italiani #famosi che si #separano in casa si #separano vermabete oppure lo fanno x… -