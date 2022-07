´La MLS non è una lega per i pensionati´ – Bale insiste che la mossa della LAFC sia a lungo termine poiché la stella del Galles guarda agli Europei (Di martedì 12 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Gareth Bale ha insistito sul fatto che la Major League Soccer “non è una lega per il ritiro” e spera che il suo trasferimento al Los Angeles FC gli permetterà di rimanere in lizza per il Galles almeno fino a Euro 2024. Sebbene il suo accordo iniziale con LAFC sia solo un anno, potrebbe essere esteso fino al 2024, quando il Galles spera di competere nel Campionato Europeo. Bale ha lasciato il Real Madrid alla fine di giugno dopo che il suo contratto era scaduto, con l’attaccante – che una volta era il giocatore più costoso di tutti i tempi – che ha sopportato gli ultimi anni difficili al Santiago Bernabeu. Il suo atteggiamento e il suo impegno nei confronti del Real Madrid sono stati spesso messi in discussione dai tifosi, che negli ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Garethha insistito sul fatto che la Major League Soccer “non è unaper il ritiro” e spera che il suo trasferimento al Los Angeles FC gli permetterà di rimanere in lizza per ilalmeno fino a Euro 2024. Sebbene il suo accordo iniziale consia solo un anno, potrebbe essere esteso fino al 2024, quando ilspera di competere nel Campionato Europeo.ha lasciato il Real Madrid alla fine di giugno dopo che il suo contratto era scaduto, con l’attaccante – che una volta era il giocatore più costoso di tutti i tempi – che ha sopportato gli ultimi anni difficili al Santiago Bernabeu. Il suo atteggiamento e il suo impegno nei confronti del Real Madrid sono stati spesso messi in discussione dai tifosi, che negli ...

GiovaAlbanese : La prossima settimana Giacomo #Vrioni viaggerà verso gli Stati Uniti: sarà un calciatore del New England Revolution… - Jimcc95 : Se penso che la Nazionale italiana ad Euro 2020 aveva due esterni d’attacco che ora sono in MLS. Diosantodio. - Drumboy1982 : El benedetto de la mls. - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, addio scontato: la firma che sblocca l’empasse - Emmdido : Non solo Criscito anche Herrera nella notte ha fatto il suo debutto in MLS con la maglia del lo Houston Dynamo in o… -

