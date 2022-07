Inter, Inzaghi allontana Dybala: 'In attacco siamo a posto' (Di martedì 12 luglio 2022) Il motore della nuova Inter romba dopo appena quattro giorni di preparazione. Nell'ormai consueta amichevole vernissage di Lugano i nerazzurri si sono imposti per 4 - 1, mostrando anche trame di gioco ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) Il motore della nuovaromba dopo appena quattro giorni di preparazione. Nell'ormai consueta amichevole vernissage di Lugano i nerazzurri si sono imposti per 4 - 1, mostrando anche trame di gioco ...

Pubblicità

Inter : ?? Primi cambi per mister Inzaghi: @AndreyOnana ?? #Handanovic #Lazaro ?? #Bellanova @tucu_correa ?? @HenrikhMkh #LuganoInter - Inter : ?? Altri cambi di mister Inzaghi: #Zanotti ?? #Gosens #Casadei ?? #Lukaku #LuganoInter - Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 11 Correa, 15 Lazaro, 16 Salcedo, 38 Sottini, 39 Silvestro, 40 Sangalli, 43 H… - tuttointer24 : Inter, buona la prima: vittoria 4-1 contro il Lugano in amichevole ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Fontanarosa: “Felicissimo per l’esordio, ringrazio tutti. Inzaghi mi chiedeva…” -