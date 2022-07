Incendi |  l' eternit nel terreno?

Pubblicità

Agenzia ANSA

..."bomba ambientale" in procinto di esplodere e che gli sversamenti di rifiuti e i reiterati...dell'estremo degrado e si segnalava l'abbandono addirittura in pieno giorno di lastre di...... perch siamo deboli, non abbiamo un'economia tale da poter subire per altri anni questi. Se ... su un altro terreno confiscato, è ancora lì, e anche le decine di lastre dilasciate dai ... Incendi Roma: al vaglio i reati ambientali, diossine in calo - Lazio In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi. Comitati di quartiere a più riprese hanno denunciato che sotto l'a ...In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi. Comitati di quartiere a più riprese hanno denunciato che sotto l'a ...