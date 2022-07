Il prof di ginecologia tocca il seno alla studentessa: «Perché, non posso?». Le denunce da due ragazze (Di martedì 12 luglio 2022) Scandalo a sfondo sessuale all’Università La Sapienza di Roma. Un ex docente di ginecologia e ostetricia, ora in pensione, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di molestie sessuali ai danni di due studentesse. Molestie sessuali alla Sapienza, il docente e l’impiegata a processo A spiegare l’accaduto è Erika Chielli per Il Messaggero. Gli episodi incriminati risalgono al settembre 2018, quando Vincenzo Aleandri, 68 anni, avrebbe palpeggiato il seno di una studentessa. La ragazza, in aula, ha raccontato: «L’ho spinto via e gli ho detto: “professore, ma che fa? Mi tocca il seno?”. E lui mi ha risposto: “Perché, non posso?”». Ma non si tratterebbe dell’unica, presunta vittima. Le ragazze, difese dagli avvocati ... Leggi su blog.libero (Di martedì 12 luglio 2022) Scandalo a sfondo sessuale all’Università La Sapienza di Roma. Un ex docente die ostetricia, ora in pensione, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di molestie sessuali ai danni di due studentesse. Molestie sessualiSapienza, il docente e l’impiegata a processo A spiegare l’accaduto è Erika Chielli per Il Messaggero. Gli episodi incriminati risalgono al settembre 2018, quando Vincenzo Aleandri, 68 anni, avrebbe palpeggiato ildi una. La ragazza, in aula, ha raccontato: «L’ho spinto via e gli ho detto: “essore, ma che fa? Miil?”. E lui mi ha risposto: “, non?”». Ma non si tratterebbe dell’unica, presunta vittima. Le, difese dagli avvocati ...

