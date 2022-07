Governo: Draghi cerca la mediazione con Conte per evitare la crisi (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo ad un passo dalla crisi e le prossime 48 ore saranno decisive. Dopo lo strappo dei Cinquestelle alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il Decreto Aiuti la sorte del Governo potrebbe essere segnata. Il premier, nel tardo pomeriggio di lunedì, è salito al Colle per fare il punto con il capo dello Stato. Governo: l’intesa con il Colle L’asse Draghi-Mattarella è più solido che mai. Al centro del colloquio vi sono le prospettive innescate dalla posizione di Conte. Che cosa accadrà? Governo: le parole di Conte Il premier sta cercando di lavorare ad una mediazione nel tentativo di sanare la frattura. Conte, nel frattempo, aspetta un ... Leggi su zon (Di martedì 12 luglio 2022) Siamo ad un passo dallae le prossime 48 ore saranno decisive. Dopo lo strappo dei Cinquestelle alla Camera, giovedì al Senato si giocherà la partita più importante: se i pentastellati non dovessero votare il Decreto Aiuti la sorte delpotrebbe essere segnata. Il premier, nel tardo pomeriggio di lunedì, è salito al Colle per fare il punto con il capo dello Stato.: l’intesa con il Colle L’asse-Mattarella è più solido che mai. Al centro del colloquio vi sono le prospettive innescate dalla posizione di. Che cosa accadrà?: le parole diIl premier stando di lavorare ad unanel tentativo di sanare la frattura., nel frattempo, aspetta un ...

