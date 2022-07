Gazzetta – Dani Alves | “Tutti dicono che sono vecchio | ma non sono d’accordo”

(Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 22:26:56 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Le parole del terzino brasilianoha da poco compiuto 39 anni e dopo la sua esperienza nella passata stagione con il suo ritorno al Barcellona, attualmente è senza un squadra essendo svincolato dal club blaugrana. Nonostante la sua età avanzata, il terzino brasiliano ha ancora tanta voglia di giocare e non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. In un’intervista al The Guardian, il giocatore ha parlato delle sue sensazioni attuali e del suo futuro: IL BARCELLONA – “Non me neandato triste.partito felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato per cinque anni desiderando di vivere questo secondo momento. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stata gestita la mia ...

Pubblicità

Antonio43023039 : @86_longo @Gazzetta_it Dani scusa un attimo, ma è possibile il doppio acquisto cdk/zyech o davvero è che uno esclude l’altro? - 86_longo : RT @AlanIlMagi: @86_longo @Gazzetta_it Sempre il numero 1, bravo Dani ???? - floppo114 : @86_longo @Gazzetta_it Dani secondo te arriva? - AlanIlMagi : @86_longo @Gazzetta_it Sempre il numero 1, bravo Dani ???? -

ItaSportPress

Continua Andrea Pirlo Lucio Nicolas Anelka Fernando Llorente Kingsley Coman Sami Khedira NetoAlves Emre Can Adrien Rabiot Aaron Ramsey Gianluigi Buffon Angel Di Maria Paul PogbaContinua Andrea Pirlo Carlos Tevez Sami Khedira Gonzalo HiguainAlves Gigi Buffon (bis) Ronaldo Paul Pogba Angel Di Maria Dani Alves: “Tutti dicono che sono vecchio, ma non sono d’accordo” Dani Alves, che ha lasciato il Barcellona per la seconda, definitiva volta, ha parlato a The Guardian: "Non sono andato via con tristezza, anzi, sono felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...