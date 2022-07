Ferrari Purosangue - La Suv in tutti i suoi segreti: motori, prezzi, prestazioni (Di martedì 12 luglio 2022) La 125 S del 1947, il primo modello di sempre con il marchio Ferrari. L'epopea della 250 GTO. Il frontale rivoluzionario della Daytona di Fioravanti. L'edonismo della Testarossa, emblema degli anni 80. Il Brutalismo della F40. L'aerodinamica d'avanguardia della 360 Modena. I 110 CV/litro del V12 della Enzo. Le innovazioni radicali della 458 Italia. Potremmo andare avanti per ore a ricordare episodi, modelli, momenti della storia del Cavallino che hanno segnato un prima e un dopo nell'industria, nella tecnologia e nella cultura automobilistiche. E scegliere quello più significativo o tentare di rispondere alla domanda su quale sia la Ferrari più importante di sempre è un'impresa tanto inutile quanto priva di un esito certo. L'unico assunto incontestabile è un altro. E cioè che ce ne sarà sempre un'altra, di vettura di Maranello, capace di tracciare un ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 luglio 2022) La 125 S del 1947, il primo modello di sempre con il marchio. L'epopea della 250 GTO. Il frontale rivoluzionario della Daytona di Fioravanti. L'edonismo della Testarossa, emblema degli anni 80. Il Brutalismo della F40. L'aerodinamica d'avanguardia della 360 Modena. I 110 CV/litro del V12 della Enzo. Le innovazioni radicali della 458 Italia. Potremmo andare avanti per ore a ricordare episodi, modelli, momenti della storia del Cavallino che hanno segnato un prima e un dopo nell'industria, nella tecnologia e nella cultura automobilistiche. E scegliere quello più significativo o tentare di rispondere alla domanda su quale sia lapiù importante di sempre è un'impresa tanto inutile quanto priva di un esito certo. L'unico assunto incontestabile è un altro. E cioè che ce ne sarà sempre un'altra, di vettura di Maranello, capace di tracciare un ...

Pubblicità

MaxOlivo90 : FERRARI PUROSANGUE - La Suv in tutti i suoi segreti: motori, prezzi, prestazioni, tutto quello che c'è da sapere - Viinz : @yomz @MarieDeclercq @hoonited Ferrari Purosangue. - ignazirabboni : RT @ignazirabboni: Ferrari, da Purosangue alla prima elettrica: tutte le novità in arrivo - ignazirabboni : Ferrari, da Purosangue alla prima elettrica: tutte le novità in arrivo - ilmessaggeroit : Ferrari, Vigna: «Nonostante Covid raggiunti obiettivi 2018. La Purosangue arriverà a s... -