F1, Ferrari fa i conti con l'affidabilità: nuovo ibrido in arrivo tra Spa e Monza? (Di martedì 12 luglio 2022) La Ferrari ha battuto un colpo nel GP d'Austria, vinto con autorevolezza da Charles Leclerc. Il monegasco ha messo pressione a Max Verstappen fin dai primi giri e, grazie a una tattica aggressiva e a una migliore gestione degli pneumatici, è riuscito a imporsi allo Spielberg. La doppietta è però sfumata a causa del problema tecnico avuto sulla monoposto di Carlos Sainz. Il nodo dell'affidabiltà andrà risolto per poter concretamente lottare per la conquista del titolo iridato: Leclerc accusa un ritardo di 38 punti da Max Verstappen e sembra avere le carte in regola per ricucire lo strappo. Le prossime due gare tra Francia e Ungheria avranno un peso rilevante, poi ci sarà la pausa estiva che precederà gli appuntamenti di Spa e Monza. Proprio in occasione degli appuntamenti in Belgio e in Italia la Ferrari dovrebbe portare in pista la ...

