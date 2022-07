Europei di calcio femminile 2022: la Danimarca batte la Finlandia 1-0 e continua a sperare nella qualificazione (Di martedì 12 luglio 2022) Termina 1-0 la partita tra Danimarca e Finlandia, match valevole per la seconda giornata della fase a giorni, gruppo B, degli Europei di calcio femminile 2022. Per la Danimarca si tratta della prima vittoria nella competizione, dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania A decidere la partita è la rete di Harder al 72?, con un colpo di testa a pochi passi dalla porta finlandese. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca Nel primo tempo è la Danimarca a fare la partita, mantenendo spesso il possesso del pallone e provando a creare le situazioni maggiormente pericolose in avanti. Tuttavia le azioni realmente degne di nota in zona offensiva sono davvero poche e nessuna di queste clamorosa. La chance ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Termina 1-0 la partita tra, match valevole per la seconda giornata della fase a giorni, gruppo B, deglidi. Per lasi tratta della prima vittoriacompetizione, dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania A decidere la partita è la rete di Harder al 72?, con un colpo di testa a pochi passi dalla porta finlandese. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca Nel primo tempo è laa fare la partita, mantenendo spesso il possesso del pallone e provando a creare le situazioni maggiormente pericolose in avanti. Tuttavia le azioni realmente degne di nota in zona offensiva sono davvero poche e nessuna di queste clamorosa. La chance ...

