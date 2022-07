Emmy 2022: Succession stabilisce un nuovo record con 14 attori nominati (Di martedì 12 luglio 2022) La serie Succession ha stabilito un nuovo record agli Emmy 2022 grazie alle 14 nomination ottenute dagli attori nelle varie categorie. Succession ha stabilito un nuovo record grazie agli Emmy 2022 che hanno permesso alla serie di raggiungere quota 14 nomination nelle categorie dedicate agli attori. Lo show, distribuito in Italia sugli schermi di Sky, ha inoltre dominato le candidature di questa edizione arrivando a quota 25. L'ottima accoglienza riservata al cast di Succession ha portato la serie a superare i record stabiliti da Roots e Rich Man, Poor Man che si erano fermate a quota 13 nomination per i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022) La serieha stabilito unagligrazie alle 14on ottenute daglinelle varie categorie.ha stabilito ungrazie agliche hanno permesso alla serie di raggiungere quota 14on nelle categorie dedicate agli. Lo show, distribuito in Italia sugli schermi di Sky, ha inoltre dominato le candidature di questa edizione arrivando a quota 25. L'ottima accoglienza riservata al cast diha portato la serie a superare istabiliti da Roots e Rich Man, Poor Man che si erano fermate a quota 13on per i ...

