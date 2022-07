Dybala, ci prova un’altra big di Serie A: corsa a due con l’Inter (Di martedì 12 luglio 2022) La situazione legata a Paulo Dybala rischia di infiammare il calciomercato nelle prossime ore. l’Inter, infatti, continua ad essere in pole position per la Joya, ma la difficoltà nello sfoltire l’attacco sta frenando i nerazzurri, soprattutto dopo il ritorno di Lukaku. Nel frattempo sulla Joya ci sono stati sondaggi di alcune squadre di Premier League, oltre al Napoli che con le parole di Edoardo De Laurentiis non ha chiuso ad un eventuale inserimento. Ci sarebbe, però, un’altra big di Serie A che potrebbe lanciare l’assalto all’argentino. Paulo Dybala (FOTO Getty Images) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale, la Roma di Josè Mourinho starebbe pensando all’ex numero 10 della Juventus per sostituire Zaniolo, che è da giorni in ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) La situazione legata a Paulorischia di infiammare il calciomercato nelle prossime ore., infatti, continua ad essere in pole position per la Joya, ma la difficoltà nello sfoltire l’attacco sta frenando i nerazzurri, soprattutto dopo il ritorno di Lukaku. Nel frattempo sulla Joya ci sono stati sondaggi di alcune squadre di Premier League, oltre al Napoli che con le parole di Edoardo De Laurentiis non ha chiuso ad un eventuale inserimento. Ci sarebbe, però,big diA che potrebbe lanciare l’assalto all’argentino. Paulo(FOTO Getty Images) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale, la Roma di Josè Mourinho starebbe pensando all’ex numero 10 della Juventus per sostituire Zaniolo, che è da giorni in ...

