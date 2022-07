Disastro ambientale aggravato a Bracciano: manager rinviati a giudizio. C'è pure il dirigente Ama (Di martedì 12 luglio 2022) È stato disposto oggi dal giudice Giuseppe Coniglio del Tribunale di Civitavecchia, il rinvio a giudizio dei vertici di Acea Ato 2 in carica nel 2017 con l'accusa di Disastro ambientale aggravato ai danni del lago di Bracciano. Con sentenza di non luogo a procedere, invece, sono stati prosciolti invece gli altri imputati del procedimento penale. La prima udienza del processo è fissata per il 4 maggio 2023. Tra gli imputati, come dalle accuse formulate dal sostituto procuratore Delio Spagnolo che ha istruito il procedimento, compare anche l'attuale direttore generale di Ama. Intanto, in attesa del giudizio, per motivi di opportunità, dal gruppo dei consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, vengono chieste le dimissioni del dirigente Ama: "Il rinvio a ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) È stato disposto oggi dal giudice Giuseppe Coniglio del Tribunale di Civitavecchia, il rinvio adei vertici di Acea Ato 2 in carica nel 2017 con l'accusa diai danni del lago di. Con sentenza di non luogo a procedere, invece, sono stati prosciolti invece gli altri imputati del procedimento penale. La prima udienza del processo è fissata per il 4 maggio 2023. Tra gli imputati, come dalle accuse formulate dal sostituto procuratore Delio Spagnolo che ha istruito il procedimento, compare anche l'attuale direttore generale di Ama. Intanto, in attesa del, per motivi di opportunità, dal gruppo dei consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, vengono chieste le dimissioni delAma: "Il rinvio a ...

