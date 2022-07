Claudia Rivelli | patteggiamento di 1 anno e 5 mesi per la sorella di Ornella Muti - La storia dello shampoo camuffato

(Di martedì 12 luglio 2022) Come riporta TGCOM24 , ladisarebbe ora accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti.sarebbe ora accusata nell'ambito di un'indagine di traffico ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Claudia Rivelli, ex attrice di fotoromanzi sorella di Ornella Muti, ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi nell… - MediasetTgcom24 : Traffico di droga, Claudia Rivelli patteggia pena a un anno e 5 mesi #ClaudiaRivelli #OrnellaVanoni - demartinofra : RT @MediasetTgcom24: Traffico di droga, Claudia Rivelli patteggia pena a un anno e 5 mesi #ClaudiaRivelli #OrnellaVanoni - tribuna_treviso : Claudia Rivelli era accusata di accusata di importazione e cessione di sostanze stupefacenti acquistate sul dark web - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Claudia Rivelli, ex attrice di fotoromanzi sorella di Ornella Muti, ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi nell'indag… -

L'unica certezza è che si tratta di, nota attrice e sorella di Ornella Muti , tra le attrici più amate dal pubblico italiano., a seguito dell'inchiesta che l'ha vista ...Accordo di patteggiamento per una pena di 1 anno e 5 mesi per, attrice e sorella di Ornella Mut i, nell'ambito dell'indagine su un traffico di droghe sintetiche (anche Gbl, nota come la droga dello stupro) acquistate sul dark web e dall'estero. ...Claudia Rivelli, si legge nel capo di accusa, è accusata di aver importato sostanze stupefacenti dall’Olanda “con cadenze trimestrali” ...E' giunta al termite la storia d'amore tra Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, e Mia Regan. Dopo 3 anni d'amore, festeggiati insieme lo scorso 3 maggio a suon di dolci ...