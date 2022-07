BTS, il fenomeno coreano alla conquista di Disney+ (Di martedì 12 luglio 2022) BTS e Disney+ stringono un accordo importante che vede la band sudcoreana approdare in streaming con cinque progetti televisivi: tra questi vi è una docu-serie inedita. Soltanto qualche settimana fa, i BTS hanno annunciato al mondo intero di volersi prendere una pausa. Il fenomeno coreano, ormai sulla cresta dell’onda dal 2013, ha messo in stand-by il proprio tour, ma pare che ci siano nuovi progetti televisivi all’orizzonte e il merito è di Disney+. I fan hanno accusato un duro colpo quando la band sudcoreana ha reso noto lo stop, ma potranno gioire all’idea di vederli presto in streaming con cinque nuovi progetti pensati per la TV. Bts. Crediti: InstagramLe icone coreane hanno stretto un accordo con Walt Disney Company Asia Pacific grazie ad Hype Corporation, la loro casa di produzione. E pare che, tra questi cinque ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 luglio 2022) BTS estringono un accordo importante che vede la band sudcoreana approdare in streaming con cinque progetti televisivi: tra questi vi è una docu-serie inedita. Soltanto qualche settimana fa, i BTS hanno annunciato al mondo intero di volersi prendere una pausa. Il, ormai sulla cresta dell’onda dal 2013, ha messo in stand-by il proprio tour, ma pare che ci siano nuovi progetti televisivi all’orizzonte e il merito è di. I fan hanno accusato un duro colpo quando la band sudcoreana ha reso noto lo stop, ma potranno gioire all’idea di vederli presto in streaming con cinque nuovi progetti pensati per la TV. Bts. Crediti: InstagramLe icone coreane hanno stretto un accordo con Walt Disney Company Asia Pacific grazie ad Hype Corporation, la loro casa di produzione. E pare che, tra questi cinque ...

