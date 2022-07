“Bastimento Napoli” | viaggio nella città dai mille volti

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 12 luglio 2022) di Gemma Criscuoli La fatica, il desiderio, il sogno, l’ironia.è tutto ciò che l’animo può offrire, madre di ogni immaginario in continuo ascolto delle più svariate suggestioni. Che passato e presente non cessino di mescolarsi con tenacia impudente è vero qui più che altrove ed è per questo che, nell’ambito della seconda edizione di Salerno Classica, in “”, scritto da Sergio Mari e Fabio Marone con gli arrangiamenti di Giovanni Liguori, la drammatizzazione, il canto e il ballo si sono uniti come voci diverse dello stesso linguaggio. Nel quadriportico del Duomo, l’Ensemble Lirico Italiano, diretto con lucido rigore dal Maestro Francesco D’Arcangelo, ha interpretato, con passione devota, melodie amatissime, come “O sordato nnammurato” e “Torna a Surriento”, ma ilè iniziato da molto ...