Ballando con le stelle, Milly Carlucci stenta a crederci: l’addio inaspettato (Di martedì 12 luglio 2022) “Ballando con le stelle” torna in autunno con una serie di novità che lasceranno i telespettatori a bocca aperta: la sua mancanza si farà sentire Mentre c’è chi si gode la pausa estiva, c’è chi invece sta già lavorando al palinsesto per la prossima stagione televisiva che inizierà a partire da settembre. Tra i programmi confermati non può mancare “Ballando con le stelle”, trasmissione storica della Rai condotta da Milly Carlucci. Milly Carlucci (Instagram)Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma alcuni giornali avrebbero parlato di una possibile assenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul caso. “Ballando con le stelle“, chi mancherà nel corso della trasmissione Vito Coppola (Instagram)Vito Coppola sembra ... Leggi su esclusiva (Di martedì 12 luglio 2022) “con le” torna in autunno con una serie di novità che lasceranno i telespettatori a bocca aperta: la sua mancanza si farà sentire Mentre c’è chi si gode la pausa estiva, c’è chi invece sta già lavorando al palinsesto per la prossima stagione televisiva che inizierà a partire da settembre. Tra i programmi confermati non può mancare “con le”, trasmissione storica della Rai condotta da(Instagram)Non ci sono ancora molti dettagli al riguardo, ma alcuni giornali avrebbero parlato di una possibile assenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul caso. “con le“, chi mancherà nel corso della trasmissione Vito Coppola (Instagram)Vito Coppola sembra ...

Pubblicità

raspa90 : RT @tvblogit: ?? RETROSCENA TVBLOG ?? Nella prossima edizione di #BallandoConLeStelle ci sarà anche Nino D'Angelo! - tvblogit : ?? RETROSCENA TVBLOG ?? Nella prossima edizione di #BallandoConLeStelle ci sarà anche Nino D'Angelo! - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: NINO D'ANGELO IN PISTA DOPO IL 'MIRACOLO' DI NAPOLI - JSELLOCO95 : @tutticonvocati Zazzaroni oramai datti al ballo con ballando con le stelle - greallaseconda : Sta ballando, sono così felice per lui e così fiera che nonostante tutto non abbia mai smesso di crederci. Siamo s… -