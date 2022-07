Amici21 | la concorrente esplode | “Non potevo trattenermi” | svela cosa è successo in casetta

Leggi su ck12

(Di martedì 12 luglio 2022) Rivelazione scottante per unadi. Le sue paroleno ogni retroscena, ecco cos’hanno combinato(Youtube)Dentro ladii ragazzi e le ragazze che sono riusciti ad entrare nella scuola più desiderata d’Italia hanno l’opportunità di studiare, ogni giorno, con maestri eccezionali. Per la danza e per il canto, infatti, la scuola propone ai ragazzi artisti del calibro di Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e tutti i professionisti: tutto è a disposizione degli studenti, che da lì devono costruire le loro carriere. Ad Amici, però, i ragazzi entrano anche in contatto uno con l’altro, vivendo una convivenza forzata che li porta a crescere, anche umanamente. E oltre ad amicizie e litigate, spesso e volentieri nascono anche gli amori. ...