Ag Politano contro Spalletti | “Il mister non ha fiducia in Matteo”

...alla nuova stagione che ufficialmente inizierà il 15 agosto con il primo match di campionato... Si sono uniti al ritiro Di Lorenzo,e Rrahmani, fortemente acclamati dal pubblico.... giornalista del quotidiano Il Roma ha parlato ai microfoni di Fuorigioco ed ha parlato del litigio tra Matteoe Luciano Spalletti durante la sfidala Fiorentina. 'Trae ...“Non è vero che Politano cerca più spazio, è Spalletti che vuole accompagnarci alla porta. Hanno detto che il mio assistito ha creato da solo il problema. Ma non è esatto. Questi giochetti con noi non ...'Se l'allenatore non ritiene di puntare su Politano preferiamo trovare chi abbia più fiducia in lui', ha detto il manager.