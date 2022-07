(Di martedì 12 luglio 2022) Quando sei una celebrità comeogni piccolo like o interazione sui social viene registrata e interpretata. Lo stesso è accaduto anche oggi quandoha retwittato un articolo del sito Sportskeeda intitolato “5 ragioni per cuitornerà inun giorno”. Il wrestler canadese è sempre sembrato molto felice in AEW ma non ha mai nascosto un grandissimo rispetto per la compagnia per cui lavorava. Di recente, ineffetti, sono arrivate diverse sviolinate da parte diallaed in particolare a Vince McMahon. Lo “Stregone” della AEW ha -infatti- difeso McMahon per gli scandali a cui è stato associato il suo nome dal Wall Street Journal e lo ha elogiato in una recente ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Chris Jericho interessato ad un ritorno in WWE? - - TSOWrestling : Il racconto di Chris Jericho su Chyna! #TSOW // #TSOS // #AEW // #WWE - SpazioWrestling : WWE/AEW: Chris Jericho accusa Brock Lesnar di aver usato dei termini omofobi nei suoi confronti #ChrisJericho… - TSOWrestling : Non solo #AEW per Jericho, che può festeggiare il grande successo musicale della sua theme song! #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Wrestling

Durante la puntata molteplici stelle del mondo della WWE, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persinoJericho, Bryan Danielson e Paul Wight (adesso sotto contratto con la) sono ...... PPV che ha visto la collaborazione trae New Japan Pro Wrestling. Una notte di grande ... I risultati di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard"Jericho, Sammy Guevara (with Tay ... Paul Wight in AEW grazie a Chris Jericho e Cody Rhodes Quando sei una celebrità come Chris Jericho ogni piccolo like o interazione sui social viene registrata e interpretata. Lo stesso è accaduto anche oggi quando Chris Jericho ha retwittato un articolo d ...With us a few weeks removed from “Forbidden Door” and AEW president Tony Khan recently saying he is open to a joint show with WWE, we here at The Post Match Angle decided to put together a fantasy ...