Addetto ai bagagli rubò un aereo e si schiantò su un’isola | diffuse le immagini dell’accaduto | il video

(Di martedì 12 luglio 2022) Era il 2018 quando unaidell’aeroporto di Seattle, negli Usa, era riuscito a prendere possesso di undell’Alaska Airlines, decollare e portare a compimento il suo folle piano suicida, schiantandosi sufortunatamente deserta. Adesso, quattro anni dopo, sono stateledelle telecamere a circuito chiuso dell’aeroporto che immortalano Richard Russell, il 29enne protagonista della vicenda, in tutte le sue mosse, ricostruendo quanto accaduto quella giornata. Non solo, neisi sentono anche i dialoghi tra l’uomo e la torre di controllo, che tentò disperatamente, ma invano, di convincerlo ad attuare un atterraggio di emergenza, dandogli istruzioni. Fu l’Fbi, al termine delle indagini, ad archiviare l’accaduto come suicidio, ...

