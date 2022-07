Viabilità Roma Regione Lazio del 11-07-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 11 LUGLIOORE 10.20 FEDERICO DILERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASU RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALTEZZA NOMETNANA IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTESO DALLAFIUMICINO ALLA PONTINA VI VIAGGIA INCOLONNATI ANCHE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIU AVANTI TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TAGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI FROSINONE A CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMAPATO NEI GIORNI SCORSI, PERMANGONO CHIUSE LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO TRA CONFINE CON L’ABRUZZO E SAN DONATO VAL COMINO E LA REGIONALE DI SORA DAL KM 14+700 AL KM 17 E ...