Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 12 | 10

dailynews radiogiornale lunedì 11 luglio Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Vigno pietra l'incendio aanche se presto per fare ipotesi e Sta indagando la procura Certo c'è la mano dell'uomo Poi si vedrà se son episodi dolosi o colposi l'ho detto il sindaco diRoberto Gualtieri commentando la catena di incendi che hanno investito la capitale come amministrazione andremo avanti Sulla nostra decisione di dotare la città degli impianti termovalorizzatorino è priva Quindi abbiamo una situazione utilissima Sul fronte dei rifiuti È vergognoso è inaccettabile non ci faremo intimidire ha fermato Gualtieri per fronteggiare l'emergenza incendi si rafforzeranno le azioni di prevenzione in tutte le zone a rischio interverremo con €3000000 per un piano di ...