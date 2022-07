Thor | Love And Thunder | con i Guns N’Roses il Dio del Tuono è hard rock

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 11 luglio 2022) InAnd, al cinema dal 6 luglio, sono ben 4 le canzoni deiN'Roses, una vera e propria colonna sonorache non è solo un accompagnamento, ma una spina dorsale, un'anima che contribuisce a definire il personaggio e il film e a portarli verso uno stile ben preciso. "Her hair reminds me of a warm safe place where as a child I'd hide. And pray for theand the rain to quietly pass me by". "I suoi capelli mi ricordano un posto caldo e sicuro dove mi nasconderei come farebbe un bambino. E pregherei affinché ile la pioggia se ne andassero da me con calma". Sono alcuni dei versi più belli di Sweet Child O'Mine, forse la canzone più famosa deiN'Roses, che è il vero e proprio tema del nuovo ...