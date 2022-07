Tennis | Roger Federer e Serena Williams fuori dalle classifiche Atp e Wta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Esconomondiali, due mostri sacri del, che da oggi non figurano più negli elenchi Atp e Wta, dopo aver perso i loro ultimi punti. Lo svizzero, assente a causa di un infortunio al ginocchio dai campi dall’edizione 2021 di Wimbledon, dove aveva raggiunto i quarti, era entrato nel ranking ATP nel 1997. Stesso discorso per la 40enne americana, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam. Dopo un anno senza aver giocato un torneo di singolare,ha fallito il suo ritorno sull’erba londinese quest’anno, battuta al primo turno dalla francese Harmony Tan. Peril ritorno alla competizione dovrà ancora aspettare. Celebrato durante il Grande Slam di Londra ...

'Questo sarà sempre il mio torneo preferito, è il motivo per cui ho iniziato a giocare a. È ... come Pete Sampras e William Renshaw, a una lunghezza dal record di otto affermazioni di...L'età, ovviamente, non aiuta più un semplice recupero fisico, ma siache Serena non ne vogliono sapere di appendere la racchetta al chiodo. Federer, il ritorno si avvicina. Serena Williams è ...L'altoatesino Sinner torna in top 10 e diventa il nuovo leader del tennis italiano a discapito di Berrettini. Djokovic è campione a Wimbledon ma scende di 4 posizioni. Federer è, invece, ufficialmente ...Bologna, 11 luglio 2022 - Roger Federer e Serena Williams sono fuori dalle classifiche mondiali Atp e Wta. I due immortali tennisti non hanno più alcun punto da difendere, dopo che anche gli ultimi ra ...