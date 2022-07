Spagna 1982 Il Mundial più bello La fine degli anni di piombo e l’inizio del secondo miracolo economico

(Di lunedì 11 luglio 2022)è ilpiùvinto dall’Italia. Il trionfouomini di Bearzot non è stata una semplice impresa sportiva. Ildisegna un vero e proprio spartiacque epocale. C’è un prima e dopo di quella straordinaria sequenza di partite che condusse l’Italia alla vittoria. Il crescendo azzurro è stato folgorante: Argentina, Brasile, Polonia ed in finalissima la Germania Ovest ( all’epoca la Germania era divisa in due blocchi). Le sei reti di PaoloRossi, il paratone di Zoff contro l’ultimo assalto del Brasile, le corse funamboliche di MaraZico sulla corsia laterale, l’Urlo di Tardelli. Le immagini di questosono scolpite nella memoria collettiva , sono diventate opera ...

_Techetechete : La notte dell’#11luglio 1982 l’Italia di Bearzot vince i mondiali in Spagna battendo la Germania 3-1. All’indomani… - RaiNews : Italia campione del Mondo 1982. Correva l'11 luglio 1982 quando gli azzurri del calcio sconfissero la Germania 3-1… - SkySport : #Italia Mundial: #SkySport dedica un canale ai 40 anni della vittoria azzurra a #Spagna '82 #Mondiali #Mondiali82 - El_Albicelestes : RT @StatusSymbol2: Paolo Rossi e Karl-Heinz Rummenigge in una leggendaria vignetta del maestro Franco Bruna alla vigilia di Italia-Germania… - damariani1 : RT @tvsvizzera: La vittoria della nazionale di calcio italiana ai Mondiali di Spagna rappresentò un punto di svolta nelle relazioni tra la… -

Commenta per primo 'Oggi celebriamo gli Azzurri di Bearzot e oggi festeggiamo l'Italia ': a 40 anni esatti dalla finale ditra Italia e Germania Ovest, la partita che laurea gli Azzurri Campioni del Mondo per la terza volta, la FIGC festeggia il ricordo di una vittoria che ha fatto epoca lanciando un video ...A 40 anni dalla finale dei Mondiali ditra Italia e Germania Ovest, la FIGC omaggia la squadra di Bearzot che si laureò campione del mondo per la terza volta nella storia. ' Celebriamo l'Italia migliore, che cade ma si rialza , ...Oggi, 11 luglio, l'Italia celebra il quarantesimo anniversario della vittoria del mondiale del 1982 e il primo della vittoria di Euro2020 ...La FIGC festeggia lanciando un video con le immagini più significative ed esponendo la Coppa dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel portico di via Gregorio Allegri accanto all’ingresso della Federazione ...