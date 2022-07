Serie A 2022 23 | quali sono i portieri titolari?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 11 luglio 2022) In ottica fantacalcio, ci si sofferma suidella/23. Il mercato è ancora aperto e, su tutte, la Lazio è alla ricerca di almeno un portiere, se non due, per avere maggior sicurezza e copertura per tutta la stagione. Pochi dubbi invece per Juventus, Milan, Napoli e Roma, dove le gerarchieben delineate. Molte certezze anche per gli altri club, eccezion fatta per Fiorentina e Inter, allesi aggiungono Spezia e Torino.della/23 Il mercato estivo sta regalando grandissimi colpi in ogni reparto e molte squadre hanno chiuso diverse trattative per assicurarsi le prestazioni diin grado di garantire esperienza e sicurezza tra i ...