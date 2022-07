(Di lunedì 11 luglio 2022) Cronache Cittadine Asonosu Via dei, una strada a rischio frana per le cui opere L'articolo Cronache Cittadine.

Pubblicità

infoitinterno : Segni è un cantiere aperto. Iniziati anche i lavori su Via dei Cavalli. «Una grande opera da 750mila euro…» -

quotidianodipuglia.it

Dappertutto idelin via di conclusione. A destra della tribuna, guardando il palco c'è una loggia da cui si diparte una scala di legno che porta al piano superiore, quasi uno spalto ...Parrini aveva inquesta riforma dal 2019: 'La mia personale opinione è che la correzione ... Anche Bonaccini, nome di spicco tra gli amministratori Pd, dà infattidi insofferenza per il ... Il corpo di un giovane ritrovato all'alba in un cantiere. Segni di contusioni: è giallo Purtroppo, capita anche ai segni migliori di trovarsi alle prese con qualche settimana in cui lo zodiaco fa i capricci. Se vale il detto che l'eccezione ...Nell'affollato cantiere del centro è il giorno di Giovanni Toti. Con una convention organizzata nella Capitale, il governatore ligure ha lanciato 'Italia al ...