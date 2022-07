Quarta dose, Bassetti boccia la fretta di Speranza: «Così sarà un fallimento» (Di lunedì 11 luglio 2022) «Questa campagna vaccinale sarà un fallimento». Lo dice chiaro e tondo il direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ai microfoni di Radio Capital. «Non si può organizzare una campagna vaccinale da un momento all’altro. Vogliamo fare le vaccinazioni ad agosto, correndo, e invece rischiamo di avere lo stesso insuccesso della campagna sulla Quarta dose. Partiamo allora in maniera rigorosa dal primo di settembre», prosegue l’esperto, secondo cui è necessario un cambio di strategia rispetto agli anni passati. La raccomandazione sul secondo booester Il suo altolà arriva quasi a smorzare l’enfasi dell’ultimo proclama del ministro della Salute Roberto Speranza, che dopo l’apertura congiunta di Ema (Agenzia europea dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) «Questa campagna vaccinaleun». Lo dice chiaro e tondo il direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, ai microfoni di Radio Capital. «Non si può organizzare una campagna vaccinale da un momento all’altro. Vogliamo fare le vaccinazioni ad agosto, correndo, e invece rischiamo di avere lo stesso insuccesso della campagna sulla. Partiamo allora in maniera rigorosa dal primo di settembre», prosegue l’esperto, secondo cui è necessario un cambio di strategia rispetto agli anni passati. La raccomandazione sul secondo booester Il suo altolà arriva quasi a smorzare l’enfasi dell’ultimo proclama del ministro della Salute Roberto, che dopo l’apertura congiunta di Ema (Agenzia europea dei ...

