Quaker State 400 | LaJoie occasione sprecata ad Atlanta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dall’altare alla polvere in un solo giro. Questa frase racchiude l’avventura di Coreyalla400, seconda gara della NASCAR 2022 all’Motor Speedway. In Georgia l’alfiere dello Spire Motorsports è in lizza per la vittoria, ma un errore all’ultimo giro compromette l’di una vita. Ne approfitta Chase Elliott, che coglie il terzo successo stagionale davanti al pubblico di casa. Seconda piazza per Ross Chastain, con Austin Cindric, Erik Jones, Ryan Blaney, Daniel Suarez, Justin Haley, Aric Almirola, Cole Custer ed Harrison Burton a completare la top ten. Al termine di uno show “stile Daytona” come abbiamo visto lo scorso marzo, i cambi di leader sono 27, le caution 13. Lo spettacolo non manca in questariasfaltata e riconfigurata. NASCAR 2022, ...