Pedullà: il Napoli difficilmente rilancerà per Mertens. Petagna è richiesto da Monza e Torino (Di lunedì 11 luglio 2022) Alfredo Pedullà sulla Gazzetta fa il punto sul calciomercato, parla anche del Napoli. Mertens non sa ancora dove giocherà, se non ha accettato l’ultima proposta del Napoli da 2,5 milioni a stagione difficilmente De Laurentiis rilancerà. Andrea Petagna avrebbe lasciato Napoli già la scorsa estate, un gol in casa del Genoa negli ultimi minuti mandò in frantumi il trasferimento alla Samp già concordato. Ora ci sarebbe il Monza, magari non come primo della lista, forse anche il Torino e chissà quale altro pretendente occultato. Soltanto che il Napoli ha altre priorità (Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e non solo) e quindi Petagna deva aspettare. Esattamente come i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Alfredosulla Gazzetta fa il punto sul calciomercato, parla anche delnon sa ancora dove giocherà, se non ha accettato l’ultima proposta delda 2,5 milioni a stagioneDe Laurentiis. Andreaavrebbe lasciatogià la scorsa estate, un gol in casa del Genoa negli ultimi minuti mandò in frantumi il trasferimento alla Samp già concordato. Ora ci sarebbe il, magari non come primo della lista, forse anche ile chissà quale altro pretendente occultato. Soltanto che ilha altre priorità (Koulibaly, Fabian Ruiz,e non solo) e quindideva aspettare. Esattamente come i ...

Pubblicità

napolista : Pedullà: il Napoli difficilmente rilancerà per Mertens. Petagna è richiesto da Monza e Torino Sulla Gazzetta: Drie… - pazzamentejuve : Koulibaly darà una risposta al Napoli sulla proposta di rinnovo da 6 milioni a stagione, ma anche in assenza di rin… - Vincent84659878 : @1926_cri Lascia perdere gli adepti di quello juventino di Criscitiello..... E lascia perdere pure Pedullà che è un… - NapoliAddict : Edo De Laurentiis: “Mertens secondo me accetterà l’offerta. Koulibaly spero diventi dirigente” #Napoli… - FedeTrava10 : @Laudantes Di Marzio credo Napoli e Padova, Romano inter, Pedullà non ne ho idea così per Schira. Chi intendi? -