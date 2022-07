Oroscopo giornaliero | 11 luglio 2022

(Di lunedì 11 luglio 2022) La luna in Sagittario si oppone a Venere in Gemelli alle 17:12, incoraggiandoci a chiarire i nostri desideri: ciò di cui abbiamo bisogno e vogliamo potrebbe sembrare due cose molto diverse! Ad aiutarci a terra è la connessione della luna con Saturno in Acquario alle 19:48. La luna quadra con Nettuno in Pesci alle 21:42

Pubblicità

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 10 luglio 2022 @CLAUDIA77565778 #oroscopo #10luglio - periodicodaily : Oroscopo giornaliero: 10 luglio 2022 @CLAUDIA77565778 #oroscopo #10luglio - zazoomblog : Oroscopo giornaliero: 10 luglio 2022 - #Oroscopo #giornaliero: #luglio - infoitcultura : Oroscopo giornaliero: 10 luglio 2022 - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Oroscopo giornaliero: 9 luglio 2022 #oroscopo #9luglio @CLAUDIA77565778 -

Iniziamo il nostro appuntamentodegli Astri per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 11 luglio. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni ...Concludiamo il nostro appuntamentodegli Astri del weekend per anticiparvi l'di Paolo Fox di domani 10 luglio 2022. L'astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili ...Bilancia. Fastidiosi nelle parole, sopratutto, visto che i Bilancia sono noti per l’appunto per non…sbilanciarsi. Qualsiasi discorso sembra rimbalzare come su un muro di gomma per questi segni zodiaca ...Oroscopo e previsioni zodiacali per la giornata del 12 luglio 2022: Sagittario e Pesci sull'onda della positività ...