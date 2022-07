Kaspersky: nuovo scherzo su TikTok riprende uno schema utilizzato anche dai criminali informatici (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 11 luglio 2022. Su TikTok si sta diffondendo uno scherzo che consiste nel chiamare i propri amici utilizzando la voce di una segreteria telefonica automatica per informarli che una grossa somma di denaro sta per essere addebitata sul loro conto. Secondo gli esperti di Kaspersky si tratta di un vero e proprio meccanismo di frode chiamato vishing e ampiamente usato dai criminali informatici. Tra marzo e giugno del 2022 sono state raccolte circa 350.000 email di vishing con una crescita esponenziale nel mese di giugno (quasi 100.000 in totale). A questo proposito Kaspersky ha deciso di spiegare come funziona questo schema di frode e come evitare di cadere nella trappola dei criminali informatici. Il vishing ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 11 luglio 2022. Susi sta diffondendo unoche consiste nel chiamare i propri amici utilizzando la voce di una segreteria telefonica automatica per informarli che una grossa somma di denaro sta per essere addebitata sul loro conto. Secondo gli esperti disi tratta di un vero e proprio meccanismo di frode chiamato vishing e ampiamente usato dai. Tra marzo e giugno del 2022 sono state raccolte circa 350.000 email di vishing con una crescita esponenziale nel mese di giugno (quasi 100.000 in totale). A questo propositoha deciso di spiegare come funziona questodi frode e come evitare di cadere nella trappola dei. Il vishing ...

