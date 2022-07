Italia, una débacle: ma non siamo queste - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 11 luglio 2022) La nostra capitana Sara Gama prova a fermare la francese Kadidiatou Diani, quasi imprendibile sulla destra francia 5 Italia 1 Primo tempo: 5 - 0 FRANCIA (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin 7; Pertisset 6,5, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) La nostra capitana Sara Gama prova a fermare la francese Kadidiatou Diani, quasi imprendibile sulla destra francia 51 Primo tempo: 5 - 0 FRANCIA (4 - 3 - 3): Peyraud - Magnin 7; Pertisset 6,5, ...

Pubblicità

CarloVerdelli : L’Italia è una repubblica da rifondare sul lavoro. Un’evidenza tra troppe: 4 milioni di persone guadagnano meno di… - marattin : Forza Italia ha governato due volte. Dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. La prima volta la pressione fiscale è sal… - _Nico_Piro_ : #10luglio Parliamo di #disinformazione #guerra In Italia eravamo abituati alle liste di prescrizione (roba talment… - GabryRossi2 : Una data Memorabile 11 luglio 1982 Italia-Germania la nostra Nazionale è Campione del mondo??????????????????????????????????????? - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “Grana Sanchez. Il cileno, rientrato in Italia, fatica ad accettare l’idea di andare in un campionato di medio livello. P… -