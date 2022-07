Inter, CdS: “Il Psg deve muoversi per Skriniar, mentre Bremer aspetta” (Di lunedì 11 luglio 2022) Inter, CDS- Come riporta il CdS l’offerta per l’Inter da parte del Psg non rispecchia le richieste della società, ma le parti continuano nella trattativa. Ad oggi il difensore nerazzurro è davvero un pezzo pregiato della rosa e da tale la società non vuole abbassare le pretese per una sua eventuale e importante cessione. “Paris Saint Germain è pronto a sferrare un nuovo attacco a Milan Skriniar. Dopo il secco no ricevuto venerdì dal ds Antero Henrique nel corso del summit con la dirigenza nerazzurra (stesso destino ha avuto il tentativo con il Sassuolo per Scamacca), il dirigente dei francesi è deciso tra oggi e domani mattina a tornare alla carica. Naturalmente aumentando l’offerta e cercando di ingolosire l’Inter che, dopo aver piazzato cinque acquisti, adesso sa di dover vendere per regalare a Inzaghi ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 11 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS l’offerta per l’da parte del Psg non rispecchia le richieste della società, ma le parti continuano nella trattativa. Ad oggi il difensore nerazzurro è davvero un pezzo pregiato della rosa e da tale la società non vuole abbassare le pretese per una sua eventuale e importante cessione. “Paris Saint Germain è pronto a sferrare un nuovo attacco a Milan. Dopo il secco no ricevuto venerdì dal ds Antero Henrique nel corso del summit con la dirigenza nerazzurra (stesso destino ha avuto il tentativo con il Sassuolo per Scamacca), il dirigente dei francesi è deciso tra oggi e domani mattina a tornare alla carica. Naturalmente aumentando l’offerta e cercando di ingolosire l’che, dopo aver piazzato cinque acquisti, adesso sa di dover vendere per regalare a Inzaghi ...

