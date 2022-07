Il Partito Liberal Democratico (LDP) di Shinzo Abe vince in Giappone (Di lunedì 11 luglio 2022) Si prevede che la coalizione del Partito Liberal Democratico-Komeito(LDP) al governo in Giappone amplierà la sua maggioranza alla Camera dei Consiglieri, la camera alta del parlamento Giapponese, a seguito di un’elezione oscurata dallo scioccante assassinio dell’ex primo ministro Shinzo Abe venerdì. I risultati del LDP Il Partito Liberal Democratico (LDP), guidato dal primo ministro in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Si prevede che la coalizione del-Komeito(LDP) al governo inamplierà la sua maggioranza alla Camera dei Consiglieri, la camera alta del parlamentose, a seguito di un’elezione oscurata dallo scioccante assassinio dell’ex primo ministroAbe venerdì. I risultati del LDP Il(LDP), guidato dal primo ministro in

