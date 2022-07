Il gesto choc di Kyrgios prima della finale di Wimbledon diventa virale sui social

Pubblicità

CorSport : #Nadal choc a #Wimbledon: il gesto del padre dopo l'infortunio in campo? -

Corriere dello Sport

Che Nick Kyrgios sia abile nel catturare l'attenzione altrui è risaputo ormai da tempo. Ma l'eccentrico tennista australiano non si smentisce mai, neanche negli attimi che precedono la finalissima ...Appare dunque inverosimile come David Rossi possa aver compiuto uncosì estremo per un movente così inverosimile . In realtà, secondo quanto ha rivelato la trasmissione Le Iene, che si è ... Nadal choc a Wimbledon: il gesto del padre dopo l'infortunio in campo Sta destando grande scalpore l'annuncio in diretta tv in merito al tristemente noto caso di cronaca. A parlare è la moglie della vittima: ecco cosa ha rivelato.L’episodio venerdì sera: un 25enne è finito al San Paolo con una spalla lussata. Sull’accaduto indagano i Carabinieri ...