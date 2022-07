Il «Centro» con pochi voti e ancora meno idee concrete (Di lunedì 11 luglio 2022) In questo fine settimana la politica italiana è sembrata più una chat di adolescenti nei giorni dei saldi che una questione seria tra adulti. Il messaggio che rimbalza da giorni è, infatti, «ci vediamo in Centro». Ultimo in ordine di tempo e di visibilità è stato Giovanni Toti che tra interviste ed incontri vari ha raccontato la sua idea di Centro e della politica. Il problema è che prima di lui le stesse cose sia state dette da Brunetta, Calenda, Di Maio, Sala, Renzi, Mastella. Ecco, solo a rileggere questi nomi si capisce come questa nuova idea politica, il Centro, sia solo una sorta di Centro Commerciale della politica, dove puoi trovare e comprare un po’ di tutto. L’importante è che ci entri spenda dei soldi. Inutile dire che anche gli stessi leader (ma che fatica usare questo termine) dei vari partiti si rendono ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) In questo fine settimana la politica italiana è sembrata più una chat di adolescenti nei giorni dei saldi che una questione seria tra adulti. Il messaggio che rimbalza da giorni è, infatti, «ci vediamo in». Ultimo in ordine di tempo e di visibilità è stato Giovanni Toti che tra interviste ed incontri vari ha raccontato la sua idea die della politica. Il problema è che prima di lui le stesse cose sia state dette da Brunetta, Calenda, Di Maio, Sala, Renzi, Mastella. Ecco, solo a rileggere questi nomi si capisce come questa nuova idea politica, il, sia solo una sorta diCommerciale della politica, dove puoi trovare e comprare un po’ di tutto. L’importante è che ci entri spenda dei soldi. Inutile dire che anche gli stessi leader (ma che fatica usare questo termine) dei vari partiti si rendono ...

