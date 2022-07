GP Austria | le pagelle

(Di lunedì 11 luglio 2022) Charles Leclerc: 10 Quel pedale, quel maledetto pedale, non gli ha fatto godere nemmeno stavolta gli ultimi giri. " Ma c'è più gusto a vincere così" , ipse dixit, in una domenica in cui passa tre ...

Charles Leclerc: 10 Quel pedale, quel maledetto pedale, non gli ha fatto godere nemmeno stavolta gli ultimi giri. " Ma c'è più gusto a vincere così" , ipse dixit, in una domenica in cui passa tre ...Charles Leclerc 10 La quinta vittoria è una sinfonia, come quella di Beethoven. Un capolavoro di determinazione, classe, aggressività, freddezza. E' la vittoria del riscatto dopo Silverstone. E' la ...In un fine settimana in cui Leclerc si dimostra eccezionale, applausi alla crescita di Schumacher ed alla rimonta di Alonso, mentre Verstappen limita i danni; si rivede Ricciardo a punti mentre i pilo ...Il pilota tedesco Sebastian Vettel condanna quanto avvenuto durante il weekend del GP d'Austria sugli spalti del Red Bull Ring ...