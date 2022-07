Germania femminile vs Spagna femminile: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di lunedì 11 luglio 2022) Le due squadre con il punteggio più alto nel Gruppo B si sfideranno martedì 12 luglio quando la Germania femminile affronterà la Spagna femminile in Euro 2022 femminile. La Germania ha iniziato la sua stagione con una vittoria per 4-0 sulla Danimarca, mentre la Spagna ha battuto la Finlandia 4-1 nell’apertura del girone. Il calcio di inizio di Germania femminile vs Spagna femminile è previsto alle 21 Prepartita Germania femminile vs Spagna femminile: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Le due squadre con il punteggio più alto nel Gruppo B si sfideranno martedì 12 luglio quando laaffronterà lain Euro 2022. Laha iniziato la sua stagione con una vittoria per 4-0Danimarca, mentre laha battuto la Finlandia 4-1 nell’apertura del girone. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due ...

Pubblicità

nocchi_rita : RT @yleniaindenial1: ad i carissimi uword che non vedevano l'ora della sconfitta della nazionale femminile per uscirsene con le solite cazz… - marry_me_chuck : RT @yleniaindenial1: ad i carissimi uword che non vedevano l'ora della sconfitta della nazionale femminile per uscirsene con le solite cazz… - ParagOfClowns : RT @yleniaindenial1: ad i carissimi uword che non vedevano l'ora della sconfitta della nazionale femminile per uscirsene con le solite cazz… - nicoletta_zeno : RT @yleniaindenial1: ad i carissimi uword che non vedevano l'ora della sconfitta della nazionale femminile per uscirsene con le solite cazz… - Daniele84180289 : RT @yleniaindenial1: ad i carissimi uword che non vedevano l'ora della sconfitta della nazionale femminile per uscirsene con le solite cazz… -