Gabriella Labate | moglie di Raf | vittima di una rara patologia | come sta

(Di lunedì 11 luglio 2022) Raf è uno dei cantanti più amati e apprezzati del panorama musicale nostrano. Purtroppo però, recentemente suaè stata colpita da una grave malattia e si è dovuta sottoporre ad un pericoloso intervento. Eccosta adesso Tra i cantautori italiani che hanno fatto la storia della musica italiana c’è sicuramente il buon Raffaele Refioli, meglio conosciutoRaf. La sua lunga carriera, poi, affonda le radici abbastanza lontano nel tempo. Era il 1983, infatti, quando esordisce con il suo album “Self control” e riscuote da subito un ottimo successo. Quattro anni più tardi, poi, scrive uno dei brani più amati di sempre, davvero impossibile da non canticchiare appena si sentono le sue prime note: “Si può dare di più”. Grazie a questa canzone cantata da Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi, vince la trentasettesima ...

Pubblicità

infoitcultura : Raf, il dramma della moglie Gabriella Labate: affetta da una malattia rara - redazionerumors : La moglie del cantante, Gabriella Labate, si è trovata ad affrontare un terribile calvario, iniziato con una patolo… - TweetNotizie : Raf, il dramma della moglie Gabriella Labate: affetta da una malattia rara - infoitcultura : Raf, il dramma della moglie Gabriella Labate: affetta da una malattia rara - zazoomblog : Raf il dramma della moglie Gabriella Labate affetta da una malattia rara - #dramma #della #moglie #Gabriella -

Raf non avrebbe potuto chiedere di meglio alla vita, tuttavia gli ultimi anni non sono sempre stati facili per il cantante che, sposato dal 1996 con, nel recente passato ha dovuto ...Cecilia Strada guiderà la giuria del premio Bookciak, Azione! 2022 " ideato e diretto daGallozzi " accompagnata dai giurati permanenti Wilma, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto. A ...Gabriella Labate, la moglie del famoso cantante Raf, ha rivelato sui social di aver passato dei momenti difficili a causa di una malattia rara ...Gabriella Labate, la moglie del famoso cantante Raf, ha rivelato sui social di aver passato dei momenti difficili a causa di una malattia rara ...